Eski, Yeni Lapseki Fotoğraf Sergisi açıldı AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan: “Göz görür, gönül odaklanır. Gönlün olmadığı, sadece gözün olduğu bir fotoğraf eksik kalır”

Çanakkale’nin Lapseki Belediyesi kültür etkinlikleri kapsamında “Eski ve Yeni Lapseki” temalı fotoğraf sergisi açıldı. Açılış programına katılan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan “Fotoğraf sadece bir deklanşöre basmak, düğmeye basmak değildir. Ona yüreğinizi katarsınız, emeğinizi katarsınız; derler ya göz görür, gönül odaklanır. Gönlün olmadığı, sadece gözün olduğu bir fotoğraf eksik kalır”dedi.

Orhan Aktuğ ve Okay Çokgünlü’nün ele aldığı birbirinden farklı eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Namık Ergin, Orhan Aktuğ ve Okay Çokgünlü tarafından kesilen kurdele ile resmi açılış gerçekleşti.

Açılış töreninde konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan “İş yoğunluğu içerisinde farklı etkinlikler yapıyoruz. Ancak en güzeli bu tarz insana dokunan yüreğimizi ısıtan çalışmalar. Bu günde çok kıymetli bir çalışmanın içerisindeyiz. Lapseki Belediyemizin öncülüğünde ilçemizin fotoğrafçılarının sergilerini açtık. Hem eski Lapseki fotoğrafları hem yeni fotoğraflar olmak üzere 100’e yakın esrin sergilendiği harika bir görsel. Tüm Çanakkale’yi bu görseli görmeye davet ediyorum. Fotoğraf sadece bir deklanşöre basmak, düğmeye basmak değildir. Ona yüreğinizi katarsınız, emeğinizi katarsınız; derler ya göz görür gönül odaklanır. Gönlün olmadığı, sadece gözün olduğu bir fotoğraf eksik kalır. Bu gün biz gözle görüp gönülle odaklandığımız bir fotoğraf sergisi açılışını yaptık. Biz her siyasetçinin, her ağır meslek sahibinin mutlaka bir hobisi olmasını biz isteriz. Spor, sanat, müzik, fotoğraf olur ama mutlaka bir hobisi olmasında faydası olur kanaatindeyim. Ben bu gün iki arkadaşımızı çalışmalarından dolayı kutluyorum” dedi.

Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Orhan Aktuğ ve Okay Çokgünlü’ye teşekkür ederek sergideki eserleri tek tek inceledi. Sergiye ev sahipliği yapan Orhan Aktuğ ve Okay Çokgünlü’ye hediye takdim eden Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ayrıca AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’a 18 Mart Çanakkale Köprüsü maketi takdim etti. Bir hafta boyunca belediye hizmet binasında sergilenecek olan fotoğraflar daha sonra sahil sosyal tesisleri ve Lapseki Meslek Yüksek Okulunda yerini alacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın açılışını yaptığı fotoğraf sergisi açılışına, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Namık Ergin, Sağlık İl Müdürü Dr. Gökhan Baştürk, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, ilçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Şafak Kılıçaslan, iş adamı Halil Erdoğan, Belediye Başkan yardımcıları Necdet Çelik, Aynur Bozkurt, belediye meclis üyeleri, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ufuk İlter Güney, Lapseki Devlet Hastanesi Müdürü Alpaslan Özbayram ve vatandaşlar katıldılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.