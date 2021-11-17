Geyikli doğal gazı için ilk kazma bugün vuruldu

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Geyikli doğal gazı için ilk kazmanın vurulması üzerine açıklamalarda bulundu.

Turan; “Kadim tarihiyle, eşsiz kıyılarıyla turizm merkezi Geyikli’mize doğal gaz yatırım çalışmaları kapsamında ilk kazma bugün vuruldu. 2022 yılı içerisinde Geyikli’mize doğal gaz arzı sağlanmış olacak.” dedi.

Turan sözlerini şöyle sürdürdü; “Geyikli'mize doğal gazın gelmesi, temiz hava ve ısınmada konfor ile birlikte, turizminin daha da gelişmesine önemli katkı sunacak. Şehrimizin tamamına doğal gaz gelmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu’yla birlikte Çanakkaleli hemşehrilerimize hizmet etmek en büyük onurumuz ve mutluluğumuz.

Doğal gazın gelmesi için ısrarlı takibinden, kurumlar arası iletişim adına gösterdiği çabasından dolayı Geyikli Belediye Başkanımız Mevlüt Oruçoğlu’na, EPDK Başkanımız Mustafa Yılmaz’a, AKSA yönetimine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Geyikli’mize ve hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.