Çanakkale’de Güvenli Trafik Bi Hareketine Bakar Uygulaması yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale’de Güvenli Trafik Bi Hareketine Bakar Uygulaması yapıldı

İHA

Çanakkale’de Güvenli Trafik Bi Hareketine Bakar Uygulaması yapıldı

Çanakkale il genelinde jandarma trafik timleri “Güvenlik Trafik Bi Hareketine Bakar” kampanyası dahilinde uygulama yapıldı. Sürücülere emniyet kemerinin önemi anlatıldı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Trafik Ekiplerince tüm il genelinde 12 ilçede 12 yol arama ve kontrol noktasında stantlar açılarak Güvenli Trafik Bi Hareketine Bakar kampanyası dahilinde sürücülere ve yolculara emniyet kemeri kullanımının kaza sonrası ölüm riskini yüzde 45, yaralanma riskini ise yüzde 60 oranında azalttığı bilgisi verildi. Sürücülere ayrıca maske, kalem ve anahtarlı gibi çeşitli hediyeler verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çanakkale’de vatandaşlara trafik eğitim faaliyeti uygulaması
YEREL HABERLER Çanakkale’de vatandaşlara trafik eğitim faaliyeti ...
Geyikli doğal gazı için ilk kazma bugün vuruldu
YEREL HABERLER Geyikli doğal gazı için ilk kazma bugün vuruldu
Çanakkale'de yangın çıkan evde maddi hasar oluştu
YEREL HABERLER Çanakkale'de yangın çıkan evde maddi hasar oluştu
Çanakkale’de destan yazan şehitlerin mezarları ihya ediliyor
YEREL HABERLER Çanakkale’de destan yazan şehitlerin mezarları ihya ...
4 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, söndürüldü
YEREL HABERLER 4 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, ...
Çan’da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Çan’da trafik kazası: 1 yaralı
Süngüyle düşmana geçit vermeyen şehitlerin mezarları ihya ediliyor
YEREL HABERLER Süngüyle düşmana geçit vermeyen şehitlerin mezarları ...
Çanakkale İŞKUR yetkilileri özel eğitim kurumunu ziyaret etti
YEREL HABERLER Çanakkale İŞKUR yetkilileri özel eğitim kurumunu ...
Biga'da havut hayrı
YEREL HABERLER Biga'da havut hayrı
Eski, Yeni Lapseki Fotoğraf Sergisi açıldı AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan: “Göz görür, gönül odaklanır. Gönlün olmadığı, sadece gözün olduğu bir fotoğraf eksik kalır”
YEREL HABERLER Eski, Yeni Lapseki Fotoğraf Sergisi açıldı AK Parti ...
Çanakkale’de 7 bin 580 litre sahte alkollü içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Çanakkale’de 7 bin 580 litre sahte alkollü içki ele ...
Bozcaada'da 7 bin 584 litre sahte şarap ele geçirildi
YEREL HABERLER Bozcaada'da 7 bin 584 litre sahte şarap ele geçirildi
Küçükkuyu’da park halindeki otomobil yandı
YEREL HABERLER Küçükkuyu’da park halindeki otomobil yandı
Çan’da motosiklet hırsızlığı
YEREL HABERLER Çan’da motosiklet hırsızlığı
Çanakkale’de sağlık alanında bir ilk daha Ayvacık’a Dijital Hastane
YEREL HABERLER Çanakkale’de sağlık alanında bir ilk daha Ayvacık’a ...
Biga Belediyesi’nden gazilere Kıbrıs gezisi
YEREL HABERLER Biga Belediyesi’nden gazilere Kıbrıs gezisi
İş insanı Süha Sümer ile eşi Nilgün Akman Sümer'i öldüren zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER İş insanı Süha Sümer ile eşi Nilgün Akman Sümer'i ...
İş insanı ile eşini, kirada anlaşmazlık yüzünden öldüren şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER İş insanı ile eşini, kirada anlaşmazlık yüzünden ...
Aslan: Cumhurbaşkanı'nın 'Troya Anadolu'dur' tespiti, Türk arkeolojisi açısından çok önemli
YEREL HABERLER Aslan: Cumhurbaşkanı'nın 'Troya Anadolu'dur' tespiti, ...
İş insanı ile eşini, kirada anlaşmazlık yüzünden öldürmüş
YEREL HABERLER İş insanı ile eşini, kirada anlaşmazlık yüzünden ...
ABD'nin amiral gemisi USS Mount Whitney Çanakkale Boğazı’ndan geçti
YEREL HABERLER ABD'nin amiral gemisi USS Mount Whitney Çanakkale ...
ABD savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YEREL HABERLER ABD savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.