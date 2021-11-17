Çanakkale'de iki doz aşısını yaptırmış olan vatandaşların oranı yüzde 82,7 oranına ulaştığı bildirildi. Çanakkale’de aşılama hizmeti tüm sağlık kuruluşlarında devam etmekte ve Toplum Sağlı Merkezleri’nde (TSM) aşı randevusu almaya gerek olmadan yapılabilmekte.

İlçelerde ve merkezde ise üniversite öğrencilerine yönelik yerinde aşılama hizmeti verilirken, evde sağlık hizmeti almakta olan veya bakıma muhtaç vatandaşlara talepleri halinde evde aşı uygulaması da devam etmekte. Ayrıca tüm ilçelerde köy muhtarları ile iletişim halinde yerinde aşılama planlamaları sürmekte.

2 doz Sinovac aşısı olan vatandaşların ikinci dozdan en az 60 gün sonra diledikleri aşı ile 3. dozu olmaları, yine 2 doz Biontech ile aşılanmış vatandaşların ise son dozdan altı ay sonra 3. doz aşı ile aşılanmaları bağışıklığın devamı açısından çok önemli olarak bildiriliyor.

Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada “Aşılanmayan, 2. veya 3. doz aşısını tamamlamayan tüm vatandaşları aşılarını yaptırmak üzere sağlık kuruluşlarımıza bekliyoruz.

Ayrıca, Sağlık Bakanlığımızın açıklamaları doğrultusunda artık gebeliğin tüm dönemlerinde koronavirüse karşı aşılama önerilmekte olup anne adaylarımızı aşılanmaya davet ediyoruz. Emziren annelerimizin de aşılarını ihmal etmemelerini istiyoruz. Aşı, maske ve mesafe ile üstesinden gelebileceğimiz pandeminin bir an önce etkisini kaybetmesi için herkesi sağlık kurumlarımıza bekliyoruz. Hep birlikte mücadele ederek aşı ile toplumsal bağışıklığı elde edeceğiz" denildi.

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