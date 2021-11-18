Çanakkale Valisi tarihi Mıhlı Köprüsünü inceledi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çanakkale Vali İlhami Aktaş, Ayvacık ilçesi Küçükkuyu Beldesinde Mıhlı Çayı üzerinde bulunan tarihi Mıhlı Köprüsünü inceledi.

Ayvacık Kaymakamı İlker Eker, Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Karadağ, AK Parti Küçükkuyu Belde Başkanı İsa Kırık ve Küçükkuyu Tariş Yönetim Kurulu Başkanı Zahit Mert’in de bulunduğu inceleme Vali İlhami Aktaş, çevresinde sosyal aktivite alanı bulunan tarihi Mıhlı Köprüsü hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali İlhami Aktaş, köprünün tarihi açıdan önemli bir kalıntı olduğunu ve görülmeye değer bir tarihi yapı olduğunu vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.