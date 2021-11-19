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AK Parti'li Turan: Seçimlerin tarihi 2023 Haziran

DHA

AK Parti'li Turan: Seçimlerin tarihi 2023 Haziran


Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, erken seçim çağrısı yapan muhalefete, "Biz başkanlık sistemine 'Erken seçim, siyasi kriz ve polemiklerle ülke zaman kaybetmesin' diye geçtik. Bugün ısrarla erken seçimi gündeme getirenlere sesleniyorum. Seçimlerin tarihi 2023 Haziran" dedi.
Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde doğal gaz için ilk kazı töreni yapıldı. Törene, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, AK Partili belediye başkanları, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu, dua edildi.
'YETKİMİZİ 5 YILLIĞINA ALDIK' 
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, erken seçim talebinde bulunan muhalefeti eleştirdi. Erken seçimin gündemlerinde olmadığını belirten Bülent Turan, "Biz başkanlık sistemine erken seçim, siyasi kriz ve polemiklerle ülke zaman kaybetmesin diye geçtik. Bugün ısrarla erken seçimi gündeme getirenlere sesleniyorum. Seçimlerin tarihi 2023 Haziran. Biz artık yılda bir seçim yapan, altı ayda bir hükümet değiştiren bir Türkiye istemiyoruz. Yetkimizi 5 yıllığına aldık. Son güne kadar anamızın ak sütü gibi helal olan bu oylarla görevimize devam edeceğiz. Seçimler zamanında yapılacak. Bizim böyle bir gündemimiz yok" dedi.
'BU MİLLETİN BU TARZ KONULARA AYIRACAK ZAMANI YOK'
"Yarın seçim desek, adayları yok" diyen Bülent Turan, şöyle devam etti:
"Ne seçiminden bahsediyorsunuz. Bugün açıklarsak yıpranırmış, Erdoğan 20 yıldır Cumhurbaşkanı değil mi? Ne demek yıpranırmış. Yıpranacak adamı koymayın, yıpranmasın o zaman. Biz hazırlığımızı yapıyoruz. 50+1 tartışması da çok geride kaldı. Bu ülkenin istikrarı için 50+1 kuralının, parametresinin değişmeyeceğini, böyle bir gündemimiz olmadığını, çalışıp da 50+1´den çok daha üst oranlarla inşallah ittifakımızın böyle devam edeceğini söylemek isterim. Polemik, siyasi kavga olur. Ama milli konularda bir araya gelmek gibi bir görevimiz var. Tezkereye 'hayır' diyen, çıkıp da 'evet' diyenlere hain diyen ortakların bir araya geldiklerinde birbirlerine nasıl bakabildiklerini ibretle izliyoruz. Bir ortak 'evet' derken, diğeri 'hayır' diyecek. Bir ortak diğerine hain diyecek. Ama aynı masada oturup güya siyasi gündem yapacaklar. Bu milletin bu tarz konulara ayıracak zamanı yok."
Konuşmaların ardından protokol tarafından doğal gaz için ilk kazı töreni yapıldı. Sisteme bağlanacak ilk boru da katılımcılar tarafından hatıra olarak imzalandı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Geyikli beldesindeki programının ardından Bayramiç ilçesine geçti. Burada, Süt Sağım Ünitesi dağıtımı ve küçükbaş hayvancılığı destekleme projesi sertifika törenine katıldı. Tören sonunda, 100 süt sağım ünitesi ve 30 ton İtalyan çimi dağıtımı ile Küçükbaş Hayvancılığı Destekleme Projesi sertifika dağıtımı yapıldı.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ
2021-11-19 15:23:48

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