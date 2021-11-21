Rus askeri römorkörü ile anti-sabotaj botu Çanakkale Boğazı'ndan geçti

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Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)RUS donanmasına ait 'MB-304' askeri römorkörü ve arkasında çektiği 844 borda numaralı anti-sabotaj botu 'Pavel Silaev', Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Ege Denizi'nden saat 13.00'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus donanmasına ait 56 metre boyundaki 'MB-304' askeri römorkörüyle arkasında çektiği 27 metrelik 844 borda numaralı 'Pavel Silaev' isimli anti-sabotaj botu, saat 14.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ve Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısının önünden geçen Rus askeri römorkörüyle anti-sabotaj botu, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Boğaz geçişi sırasında Rus askeri römorkörüyle anti-sabotaj botuna Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN

2021-11-21 15:57:16



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