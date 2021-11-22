100 yaşındaki Şaban dededen gençlere okuma daveti Yazar Hulusi Üstün kitaplarını Çanakkale’de imzaladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

100 yaşındaki Şaban dededen gençlere okuma daveti Yazar Hulusi Üstün kitaplarını Çanakkale’de imzaladı

İHA

100 yaşındaki Şaban dededen gençlere okuma daveti Yazar Hulusi Üstün kitaplarını Çanakkale’de imzaladı

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Osmaniye köyünde ikamet eden 100 yaşındaki Şaban Özdinç, Yazar Hulusi Üstün’ün imza törenine katılarak gençlere örnek oldu.
Çanakkale’nin Biga ilçesinde Göğerçin kitabıyla raflarda yerini alan yazar Hulusi Üstün okurlarıyla bir araya geldi. Yazar Hulusi Üstün “Hacı Nasuh Kütüphane Kültür Evi'nde” okurları ile bir araya gelerek imza töreni düzenledi.
Bastonu ile zor adımlar atmasına rağmen imza törenine katılan Şaban Özdinç, kitabını imzalatmak için Hacı Nasuh Kütüphane Kültür Evine geldi.
Kitabını imzalatan Özdinç, “Kitapları okumaya okur, yazar olmaya davet ediyorum. Okur yazarlığı sevmeleri lazım. Okumayı sevmeleri lazım. Gençlere bunlar çok lazım. Ben kitap okumayı, gazete okumayı çok severim. Bir çok kitabım vardır, şimdi bu kitabı her gün bir sayfa okuyarak bitireceğim” diyerek yazar Üstün ile sohbet etti.
Üstün, “Benim için bugün son derece anlamlı ve güzel bir gün başta Şaban amcamız olmak üzere bütün köy halkına teşekkür ediyorum. Benim bir köyde düzenlediğim ilk imza törenidir bu. Bunca yazdıklarımızdan dolayı edindiğimiz dostlarımız olması onur verici bir şey, ayrıca Osmaniye köyü Hacı Nasuh Kütüphane Kültür Evi’ne teşekkür ediyorum. Burada olmak çok güzel Hacı Nasuh Kütüphane Kültür Evi Çanakkale savaşında bütün evlatlarını yitirmiş bir Osmaniyeli’nin adını yaşatmak üzere düzenlemiş bir yer. Kendisine rahmet diliyorum. Bütün Osmaniye halkına sevgilerimi selamlarımı sunuyorum benim için çok büyük bir onur oldu” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Özel) Truva Atı, Kazdağı Göknarları'ndan yapılmış Tarihin yönünü iki kez değiştiren ağaç Kazdağı Göknarı Prof. Dr. Fatih Satıl: "İnanışa göre, mitolojiye göre Kazdağı Göknarı'nın odunundan yapılmış Truva Atı" "Kendi tarihimiz açısından da çok önemli. Kazdağı Göknarı’nın odunu Tahtacı Türkmenlerin marifeti ile Fatih Sultan Mehmet’in gemilerini Haliç’e indirdiği kızakların yapıldığı ağaçtır"
YEREL HABERLER (Özel) Truva Atı, Kazdağı Göknarları'ndan ...
Gelibolu'da 3´üncü Şevki Koru Koşusu yapıldı
YEREL HABERLER Gelibolu'da 3´üncü Şevki Koru Koşusu yapıldı
Rus askeri römorkörü ile anti-sabotaj botu Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YEREL HABERLER Rus askeri römorkörü ile anti-sabotaj botu Çanakkale ...
Boka Vanguard Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı
YEREL HABERLER Boka Vanguard Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı
Ayvacık açıklarında, lastik bottaki 40 kaçak göçmen kurtarıldı 
YEREL HABERLER Ayvacık açıklarında, lastik bottaki 40 kaçak ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.