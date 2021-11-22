100 yaşındaki Şaban dededen gençlere okuma daveti Yazar Hulusi Üstün kitaplarını Çanakkale’de imzaladı

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Osmaniye köyünde ikamet eden 100 yaşındaki Şaban Özdinç, Yazar Hulusi Üstün’ün imza törenine katılarak gençlere örnek oldu.

Çanakkale’nin Biga ilçesinde Göğerçin kitabıyla raflarda yerini alan yazar Hulusi Üstün okurlarıyla bir araya geldi. Yazar Hulusi Üstün “Hacı Nasuh Kütüphane Kültür Evi'nde” okurları ile bir araya gelerek imza töreni düzenledi.

Bastonu ile zor adımlar atmasına rağmen imza törenine katılan Şaban Özdinç, kitabını imzalatmak için Hacı Nasuh Kütüphane Kültür Evine geldi.

Kitabını imzalatan Özdinç, “Kitapları okumaya okur, yazar olmaya davet ediyorum. Okur yazarlığı sevmeleri lazım. Okumayı sevmeleri lazım. Gençlere bunlar çok lazım. Ben kitap okumayı, gazete okumayı çok severim. Bir çok kitabım vardır, şimdi bu kitabı her gün bir sayfa okuyarak bitireceğim” diyerek yazar Üstün ile sohbet etti.

Üstün, “Benim için bugün son derece anlamlı ve güzel bir gün başta Şaban amcamız olmak üzere bütün köy halkına teşekkür ediyorum. Benim bir köyde düzenlediğim ilk imza törenidir bu. Bunca yazdıklarımızdan dolayı edindiğimiz dostlarımız olması onur verici bir şey, ayrıca Osmaniye köyü Hacı Nasuh Kütüphane Kültür Evi’ne teşekkür ediyorum. Burada olmak çok güzel Hacı Nasuh Kütüphane Kültür Evi Çanakkale savaşında bütün evlatlarını yitirmiş bir Osmaniyeli’nin adını yaşatmak üzere düzenlemiş bir yer. Kendisine rahmet diliyorum. Bütün Osmaniye halkına sevgilerimi selamlarımı sunuyorum benim için çok büyük bir onur oldu” dedi.

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