Başkan Öz’den girişimci kadınlara ziyaret

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Çanakkale’nin Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, girişimci kadınları ziyaret etti.

Girişimci kadınların iş yerlerine ziyarette bulunan Başkan Bülent Öz, “Çalışan, üreten ve değer katan kadınlarımızın gününde Çanlı girişimci kadınlarımıza onları destekleyen, bu toplum için önemini vurgulayan bir mektup sunduk. Güçlü kadın, güçlü toplum anlayışını benimseyen Çan Belediyesi, üreten kadınımızın her zaman yanında olmaya devam edecek” dedi.

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