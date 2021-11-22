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AK Parti Grup Başkanvekili ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Bülent Turan Denizgöründü Cemevi’ni ziyaret etti. AK Parti Grup Başkanvekili Turan “Mesele köprü, yol, okul yapmak değil, mesele kalpten kalbe yol yapmak, gönülden gönüle köprü yapmak”

İHA

AK Parti Grup Başkanvekili ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Bülent Turan Denizgöründü Cemevi’ni ziyaret etti. AK Parti Grup Başkanvekili Turan “Mesele köprü, yol, okul yapmak değil, mesele kalpten kalbe yol yapmak, gönülden gönüle köprü yapmak”

Çanakkale’nin merkezine bağlı Denizgöründü Köyü’nü ziyaret eden AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan vatandaşlar ile bir araya geldi cemevini ziyaret etti.
Çanakkale’deki ziyaret ve incelemelerine devam eden AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan Denizgöründü Köyü’nde köy muhtarları, cemevi yetkilileri ve vatandaşlar ile bir araya geldi.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “11 farklı cemevimizin yöneticileriyle ve köylerimizin muhtarlarıyla bir aradayız. Denizgöründü hem camisi hem cemevinin olduğu çok kıymetli bir köyümüzdür. Bölgemizin en eski köylerinden bir tanesidir. Çevremizde 11 tane cemevinin ufak tefek eksikleri vardı. Onların çözümü için beraber adımlar attık. 11 cemevimizin değişik sorunlarını çözme imkanı bulduk” dedi.
Meselenin gönülden gönüle köprü kurmak olduğunu ifade eden Turan “Mesele köprü, yol, okul yapmak değil, mesele kalpten kalbe yol yapmak, gönülden gönüle köprü yapmak. En güzeli, en doğrusu bu. Biz 85 milyon bu memlekette, bu tarihin emaneti olan topraklarda beraber yaşamayı, kavga etmeden ortak paydada buluşmayı bir görev biliyoruz, çok önemsiyoruz. Biz Alevisiyle, Sünnisiyle, Kürdüyle, Türküyle bütün bu 85 milyonun beraber aynı omuz omuza, heyecan duyarak, dışarıya karşı tam bağımsız Türkiye'yi kurmak istiyoruz. Bu ülkede artık herkes biliyor ki, Mevlana'da, Hacı Bektaş'ı Veli'de, Yunus Emre'de bizim. Bu memlekette artık Alevi, Sünni kavgası yok, olmamalı. TürkKürt kavgası yok, olmamalı. Bunlar çok gerilerde kaldı. Ama bu ülkede askerimize tezkereyle beraber moral verirken evet diyenlerle, hayır diyenler kavgası var. Bu ülkede bizleri Biden'a şikayet edip, Büyükelçilere mektup yazanlarla, milli egemenliğimizin kayıtsız şartsız bu millette olduğunu iddia edenlerin kavgası tabii ki var. O yüzden tam bağımsız Türkiye'yi kuruncaya, beraber egemenlik kayıtsız şartsız milletindir deyince ve yaşayıncaya kadar omuz omuza 85 milyon insanımızın kıymetli halede yürümesi için beraber hayatımıza devam edeceğiz" dedi.

Türkiye’de geçmişte gecelik faizlerin yüzde 7 bin 500’lere ulaştığını hatırlatan AK Parti Grup Başkanvekili Turan “Eksiğimiz var mı? Var tabii ki ama çok büyük mesafe aldık. Uluslararası sorunlarımız var. Konjonktürel sıkıntılarımız var. Biliyorsunuz döviz arttı. Ama ihracatımız da artıyor. Üretimimiz artıyor. Çok farklı sorunları yaşamakla beraber büyük tabloya baktığımızda büyük mesafe aldık. Şu an faiz yüzde 15, ama biz biliyoruz ki yirmi sene önce, 30 sene önce, sizler daha iyi hatırlayacaksınız. Biz gecelik faizlerin yüzde 7 bin 500 olduğunu yaşadık, gördük. Bankaların sabahleyin, tüm kredileri geri çektiğini yaşadık. Böyle bir tablo yok hamdolsun. Bu gün he şeye rağmen Amerika’nın da, Almanya’nın da enflasyonunun artığını biliyoruz. Her şeye rağmen pandemiden kaynaklı sorunlar olduğunu biliyoruz. Her şeye rağmen sorunların kıtlıktan, bir takım kuraklıktan kaynaklandığı biliyoruz. Ama bize dünya gösterdi ki gıda başta tarım başta olmak üzere bölgemizde çok önemli adımlar atmak zorundayız” dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan daha sonara Denizgöründü Cemevi'ni ziyaret edip yetkililerden bilgi aldı. Gençler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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