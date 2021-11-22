Gelibolu'daki Rus Anıtı'nda Beyaz Rus anması



Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)BOLŞEVİK Devrimi sonrası ülkelerinden kaçarak Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine yerleşen ve burada yaşamını yitiren Beyaz Ruslar, Rus Anıtı'nda düzenlenen törenle anıldı.

Yaklaşık 30 bin Beyaz Rus, Bolşevik Devrimi'nin ardından 1920 yılında ülkelerinden kaçarak Gelibolu ilçesine yerleşti. Burada hayatını kaybedenler ile Beyaz Rusların ilçeye gelişlerinin 101'inci yılı nedeniyle Rus Anıtı'nda anma töreni düzenlendi. Törene; Rusya'nın İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Anton Skvortsov, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Rus Ortodoks Kilisesi Papazı Giorgi Sergeev, Türk-Rus Toplumsal Forumu Genel Sekreteri E. Büyükelçi Ender Arat, Aziz Andrew Vakfı Temsilcisi Melisa Murat, Ankara Türk-Rus Dostluk Evi Temsilcisi Erol Uğurlu, Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın İbrahimov ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkiye-Rusya İş Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Vedat Çalışkan katıldı.

Gazi Süleyman Paşa Mahallesi'nde aslına sadık kalınarak yeniden inşa edilen ve 2008 yılında yapılan Rus Anıtı'ndaki tören, Türk ve Rus katılımcıların karanfil bırakılmasıyla başladı. Sonra Rus Ortodoks Kilisesi Papazı Giorgi Sergeev'in yönettiği ayin yapıldı. Daha sonra anıtın bahçesinde bulunan müze ziyaret edildi ve anı defteri imzalandı. Çekilen anı fotoğrafları ile tören sona erdi.

Rus Anıtı´ndaki törenin ardından, Gelibolu Atatürk Kültür Merkezi´nde Beyaz Rus Arşivi´nden çıkan 1921 yılına ait fotoğraflarla hazırlanan serginin açılışı yapıldı. Ardından da Prof. Dr. Vedat Çalışkan ile Prof. Dr. Aydın İbrahimov tarafından hazırlanan ve Türkçe-Rusça olarak basılan 1921 yılına ait Beyaz Rusların Gelibolu yaşamını anlatan fotoğraflardan oluşan `Gelibolu 1921´ (Gelibolu Türk-Rus Kardeşliğinin 100´üncü Yıl Dönümü) kitabının tanıtımı yapıldı.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Gelibolu Doğan ZELOVA

2021-11-22 17:54:25



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