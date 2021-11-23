Ayvacık açıklarında 91 kaçak göçmen kurtarıldı

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ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 2 lastik bot içerisindeki 91 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadele veren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında 2 lastik bot içerisinde kaçak göçmenler bulunduğunu tespit etti. Yunan unsurlarınca Türk karasularına itildiği belirlenen 91 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Küçükkuyu Beldesi'ndeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen kaçak göçmenler, ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2021-11-23 20:46:23



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