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Çanakkale'de 6 bin 650 litre sahte şarap ele geçirildi

DHA

Çanakkale'de 6 bin 650 litre sahte şarap ele geçirildi


ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, jandarmanın 3 yerde düzenlediği operasyonda 6 bin 650 litre sahte şarap ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Bayramiç ilçesinde yasa dışı şarap üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, 3 farklı noktada düzenlenen baskınlarda 6 bin 650 litre sahte şarap ele geçirdi; 1 şüpheli de gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheli, serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez
2021-11-24 16:25:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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