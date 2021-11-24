Çanakkale'de 6 bin 650 litre sahte şarap ele geçirildi

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ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, jandarmanın 3 yerde düzenlediği operasyonda 6 bin 650 litre sahte şarap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Bayramiç ilçesinde yasa dışı şarap üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, 3 farklı noktada düzenlenen baskınlarda 6 bin 650 litre sahte şarap ele geçirdi; 1 şüpheli de gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheli, serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez

2021-11-24 16:25:55



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