ABD savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

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Burak GEZENMustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen, ABD donanmasına ait 'USS Arleigh Burke' adlı savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 10.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, ABD Donanması'na ait, DDG 51 borda numaralı, 155 metre boyundaki savaş gemisi 'USS Arleigh Burke', saat 11.30 sıralarında Çanakkale'ye geldi. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi, Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Savaş gemisine, boğaz geçişi sırasında, güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ

2021-11-25 11:53:57



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