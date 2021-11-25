ABD savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

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ABD donanmasına ait DDG 51 borda 'USS Arleigh Burke' adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı’na saat 10.45 giriş yapan, ABD Donanması'na ait, DDG 51 borda numaralı, 155 metre boyundaki savaş gemisi 'USS Arleigh Burke', saat 11.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve 'Dur Yolcu' sembolünü geçen savaş gemisi, Nara Burnu'nu dönerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

ABD savaş gemisine boğaz geçişi sırasında, Türk Sahil Güvenlik Botu refakat etti.

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