Çanakkale'de feribot seferlerine 'fırtına' engeli



Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE, (DHA)- KUZEY Ege Denizi'nde beklenen fırtına nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde yapılacak bazı feribot seferlerinin iptal edildiği açıklandı.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine planlanan bazı hatlardaki feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre, GökçeadaKabatepe hattında, Gökçeada'dan saat 13.00, 17.00 ve 22.00 seferleri ile Kabatepe'den saat 15.00 ve 19.00 seferleri, BozcaadaGeyikli hattında ise Bozcaada'dan saat 14.00, 18.00 ile Geyikli'den saat 15.00 ve 19.00 seferleri iptal edildi.

Bu arada Gökçeada-Kabatepe arasında Gökçeada'dan saat 07.00'de, Kabatepe'den ise saat 09.00'da yapılacak olan feribot seferi saat 11.00'de yapılacak. Bozcaada-Geyikli hattında ise Bozcaada'dan saat 07.00, 10.00 ile Geyikli'den saat 08.00 ile 11.00 seferleri yapılacak.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ

2021-11-25 16:36:56



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