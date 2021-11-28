Gelibolu'da Museviler Hanuka Bayramı'nı mum yakarak kutladı



Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE´nin Gelibolu ilçesindeki Havra'da Museviler, 20 yıl aradan sonra Hanuka Bayramı'nı mum yakarak kutladı.

Gelibolu'nun Yazıcızade Mahallesi´ndeki Havra Sokak´ta bulunan Museviler 20 yıl aradan sonra, 40 ayrı şehirde aynı anda kutlanan Hanuka Bayramı'nı ilk mumu yakarak kutladı. Gelibolu'daki Hanuka kutlamasına Çanakkale Musevi Cemaati Başkanı Sami Kumru ve Museviler ile birlikte Gelibolu Belediye Başkan Vekili Mustafa Çoban, İlçe Emniyet Müdürü Fadıl Güçlü, ilçedeki sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.

Hanuka Bayramı mum yakma töreninde konuşan Gelibolu Belediye Başkan Vekili Mustafa Çoban, "Musevi cemaatinin Hanuka Bayramı'nı kutluyorum. Gelibolu´da bir dönem beraber yaşadığımız Musevi cemaatine iyi bayramlar diliyorum" dedi.

Çanakkale Musevi Cemaati Başkanı Sami Kumru ise, "Geçen sene sanıyorum 20-25 sinegogda yakıldı Hanuka mumları. Bu sene 40'tan daha fazla yerde yakılacak. Bunun bir tanesini de Gelibolu'da yakmak istedik" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Hanuka mumunun Sami Kumru tarafından dualar eşliğinde yakılmasının ardından tören sona erdi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Doğan ZELOVA

2021-11-28 23:20:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.