Çanakkale'de feribot seferlerine 'fırtına' iptali

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli için planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli arasında yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre, Gökçeada'dan saat 13.00, 17.00 ve 22.00, Kabatepe'den ise saat 15.00 ve 19.00 ile Bozcaada'dan 10.00, 14.00 ve 18.00, Geyikli'den 11.00, 15.00 ve 19.00'daki seferler yapılmayacak.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ
2021-11-29 09:13:01
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