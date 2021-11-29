Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına iptali (2)

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ÇANAKKALE-KİLİTBAHİR FERİBOT SEFERLERİ DE İPTAL

Çanakkale Boğazı'nda sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran lodos nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir hattındaki feribot seferleri saat 12.00 itibariyle geçici olarak durduruldu.

Çanakkale-Eceabat ve Lapseki-Gelibolu hattındaki feribot seferleri ise devam ediyorMustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)

FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ

2021-11-29 12:17:53



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