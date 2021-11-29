Çanakkale'de lodos şiddetini arttırdı: gemiler beşik gibi sallanıyor Çanakkale- Kilitbahir feribot seferleri geçici olarak durduruldu

Çanakkale'de, dün akşam saatleri itibariyle başlayan lodos fırtınası şiddetini arttırdı. Çanakkale Boğazı’ndaki gemiler beşik gibi sallanıyor. Bugün, Bozcaada ve Gökçeada’ya yapılması planlanan tüm seferler iptal edilirken, boğaz hattındaki ÇanakkaleKilitbahir feribot seferleri de geçici olarak durduruldu.
Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., bugün Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle KabatepeGökçeada ile GeyikliBozcaada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurmuştu. Öğle saatleri itibariyle şiddetini arttıran lodos fırtınası nedeniyle boğaz hattındaki Çanakkale Kilitbahir seferleri de geçici olarak durduruldu. Öte yandan, Çanakkale Boğazı’ndaki gemi ve feribotların beşi gibi sallandığı ve zor anlar yaşadığı gözlendi.
Meteorolojiden uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, rüzgarın 70 ile 100 km/sa hızınca güney ve güney batı yönlerinden fırtına şeklinde eseceği öğrenildi. Vatandaşlar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmelere karşı uyarıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.