Çan’da metruk bina yandı

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Çanakkale’nin Çan ilçesinde metruk bina yandı.

Seramik Mahallesi Hızar Sokakta bulunan metruk binada yangın çıktı. Uzun süredir kullanılmayan binadan alevlerin çıktığını gören vatandaşlar Çan Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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