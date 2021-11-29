Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına iptali (4)

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ÇANAKKALE-KİLİTBAHİR FERİBOT SEFERLERİ TEKRAR DURDU

Çanakkale Boğazı'nda sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan lodos fırtınası nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir feribot seferleri saat 12.00 itibariyle geçici olarak durdurulmuştu. Fırtınanın etkisini kaybetmeye başlamasıyla birlikte saat 14.10 itibariyle tekrar başlayan Çanakkale-Kilitbahir feribot seferleri fırtınanın etkisini arttırması nedeniyle saat 18.20 sıralarında tekrar geçici olarak durduruldu.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ

2021-11-29 18:51:09



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