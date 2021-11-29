Çanakkale'de kayıp köylü için ekipler çalışma başlattı

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ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesinde kaybolan 82 yaşındaki Aziz Savaş için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Eceabat ilçesine bağlı Alçıtepe köyünde yaşayan Aziz Savaş'ın, eve dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Savaş'ın son görüldüğü köyün çevresinde jandarmanın yanı sıra, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Arama Kurtarma Derneği ekipleri tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ekiplerin çalışmalarına, köylüler de destek veriyor. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)-

2021-11-29 23:16:44



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