Eceabat’ta kaybolan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı

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Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde kaybolan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Eceabat ilçesine bağlı Alçıtepe köyünde yaşayan Aziz Savaş (82) eve dönmeyince yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Yapılan ihbarın ardından bölgede jandarma, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri ve köylüler arama çalışması başlattı.

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