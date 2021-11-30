Çanakkale'de deniz ulaşımına 'lodos' engeli (2)

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BOĞAZ HATTINDAKİ SEFERLER BAŞLADI

Çanakkale'de etkili olan lodos nedeniyle saat 08.25'te geçici olarak durdurulan Çanakkale-Kilitbahir, Çanakkale-Eceabat ve Gelibolu-Lapseki hattındaki feribot seferleri, fırtınanın etkisini kaybetmeye başlamasıyla saat 12.40 itibarıyla tekrar yapılmaya başlandı.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez

2021-11-30 12:49:44



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