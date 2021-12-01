Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu 12 kişi tutuklandı

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Çanakkale’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde 828 Kasım tarihleri arasında 51 operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda 61 şüpheli gözaltına alınırken, 47 şüpheli serbest bırakıldı. 10 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 firari şüphelinin de yakalama çalışmaları sürüyor. Ayrıca hakkında yakalama emri bulunan 2 şahıs da ekipler tarafından yakalanarak işlemlerinin akabinde cezaevine teslim edildi. Operasyonlarda 315 gram bonzai, 190 gram metamfetamin, 32 gram esrar, 8 gram eroin, 61 adet ecstasy, 7 adet sentetik ecza, 1 adet tabanca, 1 adet tüfek ve 13 adet fişek ele geçirildi.

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