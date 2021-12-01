Zıpkınla 55 kiloluk akya balığı avladı

Burak GEZEN/ ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, hobi amaçlı tüpsüz serbest dalış yapan Çetin Ege Doğan (40), Saros Körfezi´nde 20 metre derinlikte, zıpkınla 55 kilo ağırlığında ve 1 metre 75 santimetre boyunda akya balığı avladı.
Kentteki bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan ve hobi amaçlı tüpsüz serbest dalışlar gerçekleştiren Çetin Ege Doğan, Saros Körfezi´nde 20 metre derinlikte akya sürüsüyle karşılaştı. Doğan, 'lüfer sürülerinin kabusu' olarak belirtilen, çevik ve yırtıcı olmasıyla bilinen akya balıklarından birini zıpkınla avladı. 1 metre 75 santimetre boyundaki balık, 55 kilogram geldi. Çetin Ege Doğan, "Balıkla karşılaşınca çok heyecanlandım sonra da balığı avladım. Sudan kıyıya güçlükle çıkarabildiğim balık, neredeyse benimle aynı boydaydı" dedi. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN
2021-12-01 12:44:07
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