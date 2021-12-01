Çanakkale'de 3 gündür kayıp köylü ölü bulundu

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ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesinde 3 gündür kayıp Aziz Savaş'ın (82) cansız bedenine ulaşıldı.

Eceabat ilçesine bağlı Alçıtepe köyünde yaşayan Aziz Savaş, 3 gün önce evden çıktı. Savaş'ın dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Savaş'ın son görüldüğü köyün çevresinde jandarmanın yanı sıra, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile arama kurtarma derneği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışmalarına, köylüler de destek verdi. 3 gündür aranan Savaş'ın Sarıtepe mevkiinde cansız bedeni bulundu. Aziz Savaş'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Savaş'ın ölüm nedeninin otopsi sonucu belirleneceği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. FOTOĞRAF DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2021-12-01 13:57:40



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