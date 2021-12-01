Kayıp yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayıp yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı

İHA

Kayıp yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı

Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde kayıp ihbarı yapılan Aziz Savaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Eceabat ilçesi Alçıtepe köyünde ikamet eden Aziz Savaş (82) önceki gün eve dönmeyince yakınları durumu jandarma ekiplerine haber vermişti. Savaş için son görüldüğü yerde jandarma, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri ile arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. Talihsiz adamın cesedine üçüncü günün sonunda Sarıtepe mevkiinde ulaşıldı. Savaş’ın cenazesi yapılan ilk incelemenin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çanakkale'de lodos nedeniyle lüferin fiyatı 200 liraya çıktı
YEREL HABERLER Çanakkale'de lodos nedeniyle lüferin fiyatı 200 ...
Çanakkale'de 3 gündür kayıp köylü ölü bulundu
YEREL HABERLER Çanakkale'de 3 gündür kayıp köylü ölü bulundu
Zıpkınla 55 kiloluk akya balığı avladı
YEREL HABERLER Zıpkınla 55 kiloluk akya balığı avladı
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu 12 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu 12 kişi tutuklandı
Çanakkale’de yılık ilk karı Kazdağları’na düştü
YEREL HABERLER Çanakkale’de yılık ilk karı Kazdağları’na düştü
Çan’da Dünya Şoförler Günü kutlandı
YEREL HABERLER Çan’da Dünya Şoförler Günü kutlandı
Gestaş’tan şoförlere sıcak karşılama
YEREL HABERLER Gestaş’tan şoförlere sıcak karşılama
Çanakkale Boğazı’nda feribot seferleri yeniden başladı
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı’nda feribot seferleri yeniden ...
Çanakkale'de deniz ulaşımına 'lodos' engeli (2)
YEREL HABERLER Çanakkale'de deniz ulaşımına 'lodos' engeli (2)
Çan’da havut hayrı düzenlendi
YEREL HABERLER Çan’da havut hayrı düzenlendi
Çanakkale'de deniz ulaşımına 'lodos' engeli
YEREL HABERLER Çanakkale'de deniz ulaşımına 'lodos' engeli
Çanakkale Boğazı’nda feribot seferleri geçici olarak durduruldu
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı’nda feribot seferleri geçici olarak ...
Çan’da yıldırımın düştüğü 12 mirasçılı metruk bina kül oldu
YEREL HABERLER Çan’da yıldırımın düştüğü 12 mirasçılı metruk bina ...
Eceabat’ta kaybolan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı
YEREL HABERLER Eceabat’ta kaybolan yaşlı adam için arama çalışması ...
Çanakkale’de okullar yarın tatil
YEREL HABERLER Çanakkale’de okullar yarın tatil
Çanakkale'de yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi
YEREL HABERLER Çanakkale'de yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi
Çanakkale'de kayıp köylü için ekipler çalışma başlattı
YEREL HABERLER Çanakkale'de kayıp köylü için ekipler çalışma ...
Gelibolu'da lodos çatı uçurdu, ağaçları devirdi 
YEREL HABERLER Gelibolu'da lodos çatı uçurdu, ağaçları devirdi 
Gelibolu’da apartmanın çatısı uçtu
YEREL HABERLER Gelibolu’da apartmanın çatısı uçtu
Biga'da ev yangını
YEREL HABERLER Biga'da ev yangını
Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi
YEREL HABERLER Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki bazı feribot ...
Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına iptali (4)
YEREL HABERLER Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına iptali (4)
Çan’da metruk bina yandı
YEREL HABERLER Çan’da metruk bina yandı
Çanakkale’de fırtına bir evin çatısını uçurdu
YEREL HABERLER Çanakkale’de fırtına bir evin çatısını uçurdu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.