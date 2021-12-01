Çanakkale'de uyuşturucu operasyonlarına 10 tutuklama



ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de son 20 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son 20 günde kent merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyonlar düzenledi. Toplam 61 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Şüphelilerin ev, üst ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 315 gram bonzai, 190 gram metamfetamin, 32 gram esrar, 8 gram eroin, 61 adet ecstasy, 7 sentetik ecza, 1 tabanca, 1 tüfek ve 13 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerden 47´si işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 14 şüpheliden 10´u tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 4 şüphenin de arandığı belirtildi.

Bu arada, haklarında çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan 2 şüpheli de yakalanarak, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2021-12-01 14:12:56



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