'Çanakkale Karina Deniz Kültürü Merkezi' açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Çanakkale Karina Deniz Kültürü Merkezi' açıldı

DHA

'Çanakkale Karina Deniz Kültürü Merkezi' açıldı


Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de denizel ekosistemi ile deniz ve rüzgar sporlarını görünür kılmak amacıyla, Çanakkale Belediyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi ile Dardanel A.Ş. iş birliğiyle hayata geçirilen 'Karina Deniz Kültürü Merkezi' törenle açıldı.
ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat törende yaptığı konuşmada  Çanakkale'nin doğasıyla, deniziyle, sanat ve kültürüyle, tarihi değerleriyle marka kent olması gerektiğini belirterek, üniversite olarak da kendilerinin bunu istediğini ifade etti. Çanakkale'nin, Muğla'dan sonra Türkiye'de ikinci kıyıya en uzun sahili olan şehir olduğuna dikkat çeken Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ise, "İki tane adamız var. İki tane denizimiz var. Marmara Denizimiz ve Ege Denizimiz var. Kıyılarımız uzun, Saros Körfezimiz var ve çift taraflı akıntısı olan bir boğaza sahibiz. Bütün bunlara rağmen yeteri kadar denizle yakın olmuyoruz, olamıyoruz, olamamışız. Çanakkale çocukları denizi, denizciliği, balıkçılığı tanısın. Yani balık avlamasını öğrensin. Bu mekanı yapmaktaki amacımız, Çanakkale'deki deniz ekosistemini tanıtmak, sualtı rüzgar sporlarını görünür kılmak" diye konuştu.
Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen de sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiklerini belirterek, "Çanakkale´nin yanı sıra çevre illerin de sosyal yaşamını renklendirmeye hazırlanan Karina Deniz Kültürü Merkezi, barındıracağı akvaryumla şehrin doğal su ürünleri çeşitliliğini ve ekosistemini ziyaretçilerle buluşturacak. Türkiye'de 3 tarafı denizlerle çevrili olmamıza rağmen, Çanakkale'miz asırlardan beri denizin kenarında olmasına rağmen, diğer Akdeniz ülkelerinde gördüğümüz kadarıyla denize çok yakın değiliz. Daha fazla yakın olmamız lazım. Deniz kültürünün arttırılması, denize dayalı sanayimizin artması hepimizin ve ülkemizin menfaatleri açısındadır" dedi.
Konuşmaların ardından 'Karina Deniz Kültürü Merkezi'nin açılışı yapıldı. Çocuk ve gençlerin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan kültür merkezinde birbirinden farklı deneyimleme alanları yer alıyor. Kapalı ve açık alanlarda yer alan akvaryumlar, alg üniteleri, VR teknoloji bölümü, denizcilik bölümü, sergi ve koleksiyon bölümleri, bu alanlar arasında bulunuyor. Çanakkale ile özdeşleşen sualtı ve rüzgar sporları, sportif balıkçılık atölyelerinin yanı sıra katılımcılar, oyun aktiviteleri ve deniz temalı oyun parkı gibi alanlarda da keyifli vakitler geçirirken, Piri Reis haritası ve bilgilendirme panoları eşliğinde Çanakkale´ye dair ne varsa hepsini öğrenebilecekler.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ
2021-12-02 14:16:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Namık Kemal mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Namık Kemal mezarı başında anıldı
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonlarına 10 tutuklama
YEREL HABERLER Çanakkale'de uyuşturucu operasyonlarına 10 tutuklama
Çanakkale'de lodos nedeniyle lüferin fiyatı 200 liraya çıktı
YEREL HABERLER Çanakkale'de lodos nedeniyle lüferin fiyatı 200 ...
Çanakkale'de 3 gündür kayıp köylü ölü bulundu
YEREL HABERLER Çanakkale'de 3 gündür kayıp köylü ölü bulundu
Kayıp yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı
YEREL HABERLER Kayıp yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı
Zıpkınla 55 kiloluk akya balığı avladı
YEREL HABERLER Zıpkınla 55 kiloluk akya balığı avladı
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu 12 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu 12 kişi tutuklandı
Çanakkale’de yılık ilk karı Kazdağları’na düştü
YEREL HABERLER Çanakkale’de yılık ilk karı Kazdağları’na düştü
Çan’da Dünya Şoförler Günü kutlandı
YEREL HABERLER Çan’da Dünya Şoförler Günü kutlandı
Gestaş’tan şoförlere sıcak karşılama
YEREL HABERLER Gestaş’tan şoförlere sıcak karşılama
Çanakkale Boğazı’nda feribot seferleri yeniden başladı
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı’nda feribot seferleri yeniden ...
Çanakkale'de deniz ulaşımına 'lodos' engeli (2)
YEREL HABERLER Çanakkale'de deniz ulaşımına 'lodos' engeli (2)
Çan’da havut hayrı düzenlendi
YEREL HABERLER Çan’da havut hayrı düzenlendi
Çanakkale'de deniz ulaşımına 'lodos' engeli
YEREL HABERLER Çanakkale'de deniz ulaşımına 'lodos' engeli
Çanakkale Boğazı’nda feribot seferleri geçici olarak durduruldu
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı’nda feribot seferleri geçici olarak ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.