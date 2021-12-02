Rumen savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

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Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen, Romanya Donanması'na ait savaş gemisi 'Ros Regina Maria', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 13.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Romanya Donanması'na ait, F222 borda numaralı 'Ros Regina Maria' isimli savaş gemisi, saat 14.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Boğaz geçişi sırasında Rumen savaş gemisine, Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ

2021-12-02 14:49:50



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