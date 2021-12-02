Çanakkale'de gün batımında gökkuşağı

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, akşam saatlerinde yağmur sırasında kentin üzerini yarım ay şeklinde kaplayan gökkuşağı belirdi. Gün batımı saatinde ise gökyüzü kızıla boyandı.
Çanakkale'de akşam gün batımı sırasında başlayan hafif yağmur ile birlikte kentin üzerini yarım ay şeklinde gökkuşağı kapladı. Bulutların üzerinde beliren gökkuşağı ve gün batımıyla ortaya çıkan kızıllık seyirlik manzara oluşturdu. Kordon boyunda gezenler bir yanda gökkuşağının diğer yanda gün batımının güzelliğini izledi. FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN
2021-12-02 18:36:18
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