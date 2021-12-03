Jandarma ekiplerinden engelli öğrencilere ziyaret

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Çanakkale’de, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü faaliyetleri kapsamında jandarma ekipleri engelli öğrencileri ziyaret etti.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele, Çocuk Kısım Amirliği ve Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Küçükkuyu İlköğretim Okulunda eğitim gören engelli çocuklar ziyaret edildi.

Moral ve motivasyon amacıyla gerçekleştirilen ziyarette, özel eğitim gören öğrencilere hediyeler takdim edildi ve pasta kesildi.

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