Çanakkale'de gökkuşağı manzarası

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Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Küçüktepe köyü ile Etili köyleri üzerinde 20 dakika ara ile sağanak yağmurun ardından gökyüzünde muhteşem gökkuşağı oluştu.

Çan ilçesine bağlı Etili ve Küçüktepe köylerine bugün yağan sağanak yağmurun ardından havanın açması ile oluşan gökkuşağı manzarası görenleri mest etti. 20 dakika ara ile oluşan gökkuşağını gören vatandaşlar, o anları cep telefonları ile kayıt altına aldı.

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