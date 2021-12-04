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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti’li İşler: "Türkiye'yi IMF boyunduruğundan kurtaran AK Parti iktidarıdır”

İHA

AK Parti’li İşler: "Türkiye'yi IMF boyunduruğundan kurtaran AK Parti iktidarıdır”

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, “Türkiye’yi yıllardır içine düşürmüş oldukları faiz sarmalından kurtarmamız lazım. IMF'yi biliyorsunuz, Türkiye'yi IMF boyunduruğundan kurtaran AK Parti iktidarıdır. Şimdi faizle de mücadelemizi güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlattık” dedi.
Çanakkale’de, AK Parti Genel Merkez ARGE Başkanlığı tarafından ‘Teşkilat Akademisi Eğitim Programı’ gerçekleştirildi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İÇDAŞ Kongre Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitim programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
‘Unutma! Bu hikayenin kahramanı sensin’ sloganıyla gerçekleştirilecek olan 2 günlük eğitim programına eski Başbakan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Emrullah İşler, AK Parti MKYK Üyesi Av. Haluk İpek, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile çok sayıda partili katıldı.

“2023 hedefleri kilit öneme haiz oldu”
Türkiye’nin parlayan bir yıldız olduğunu ifade eden eski İşler, “Türkiye uyuyan bir devdi. AK Parti ile birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu devi uyandırdık, hareket geçirdik ve dünyanın dört bir yanında Türkiye’den söz edilmekte. Türkiye dünyanın dört bir yanında faaliyetlerini sürdürmekte. Hem diplomasi alanında hem de aynı zamanda gönül coğrafyamızda çeşitli alanlarda faaliyetimiz sürdürmekteyiz. 2023 hedefleri artık kilit öneme haiz oldu. Dolayısıyla, 2023 seçimlerine giderken biz durmak yok yola devam sloganı çerçevesinde 2023 seçimlerinde ipi göğüslemek istiyoruz” dedi.
Muhalefeti yalan siyaset yapmakla suçlayan İşler, “Muhalefette bunu engellemek için bütün karalama kampanyasıyla efendim yalan siyaseti ve propagandayla yoluna devam etmek istiyor. Bizde bir atasözü var, oda şudur: 'Yalancının mumu yatsıya kadar yanar' Milletimiz artık bu yalancılar da tanıdı. Bunların konuştuklarının yalan olduğunu asılsız olduğunu artık farkına vardı. Biz de üzerimize düşen, hakikati anlatmak durumundayız. AK Parti olarak bugüne kadar yaptığımız icraatları zaten milletimiz biliyor. 2023’ten sonra da yapacaklarımızı milletimize anlatacağız ve Türkiye’yi dünyanın ve bölgenin yıldızı, parlayan yıldızı bir ülke haline getireceğiz” diye konuştu.
21. yüzyılın Türkiye’nin asrı olacağını belirten İşler, “Türkiye'nin liderliğinde hem Türk dünyasının hem İslam dünyasının asrı olacak. Bu yolda Türkiye büyük başarılara imza attı. Artık terör örgütlerinin belini kırdık. Terör örgütlerine harcadığımız mesaiyi artık bitiriyoruz. Bundan sonra ekonomiye yöneleceğiz” dedi.

“Türkiye’yi IMF boyunduruğundan kurtaran AK Parti iktidarıdır”
Türkiye’ye ekonomik saldırılar yapıldığını ifade eden İşler, “Türkiye’yi yıllardır içine düşürmüş oldukları faiz sarmalından kurtarmamız lazım. IMF'yi biliyorsunuz, Türkiye'yi IMF boyunduruğundan kurtaran AK Parti iktidarıdır. Şimdi faizle de mücadelemizi güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlattık. İnşallah önümüzdeki aylarda bu mücadelenin semeresini de almayı ümit ediyoruz. 2023 seçimlerine girerken daha iyi şartlarda daha ekonomik şartların iyileştiği bir ortamda, inşallah 2023 seçimlerini de barış ve huzur içerisinde gerçekleştireceğiz. Başkaları ne derse, ne tür yalanlar üretirse, üretsinler. Biz doğru olanı yapmaya çalışacağız, hakikati anlatacağız ve milletimizle birlikte kol kola yürüyerek inşallah 2023 hedeflerine 2053 hedeflerine hep birlikte koşacağız. Türkiye’nin önü açıktır, önündeki yol artık otobana dönmüştür. Türkiye'yi Allah‘ın izniyle kimse durduramayacak. Tek ihtiyacımız olan birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirmek ve aşkımızı, heyecanımızı, kaybetmemek. Az önce de Çanakkaleli kardeşlerimde o heyecanı, o aşkı gördüm. Türkiye’nin dört bir yanına gittiğimizde, bu aşkı, heyecanı görüyoruz. İnşallah bu şekilde yolumuza devam ederek, 2023 seçimlerinden de başarıyla çıkacağız. Bir kez daha nasip olursa, 2023 Haziran'ında AK Parti olarak bir destan daha yazacağız ve Sayın Cumhurbaşkanımız inşallah görevine devam edecek. Bunun emarelerini görmenin mutluluğu içerisindeyim" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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