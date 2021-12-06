Çanakkale’de tarihî eser kaçakçılığı operasyonu

Çanakkale’de gerçekleştirilen tarihî eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, izinsiz tarihî eser arama ve kaçakçılığına yönelik suçların önlenmesine yönelik gerçekleştirdikleri operasyonda O.E., G.U. ve B.Ü. isimli şüphelileri yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 76 adet mermi, ruhsatı bulunmayan 1 adet yivsiz av tüfeği ve bu tüfeğe ait 39 adet fişek, 1 adet 6136 SKM kapsamında siyah saplı bıçak (kama), 1 adet kurusıkı tabancadan döndürülme ağzı açılmış tabanca, çeşitli çaplarda 18 adet mermi

tarihi eser olduğu değerlendirilen 7 adet obje ve 1 adet üç dallı geyik boynuzu, 1 adet metal arama dedektörü ve bu detektöre ait parçalar, 1 adet kazma ve tek gözlü el dürbünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.E., G.U. ve B.Ü. isimli şüphelilere emniyetteki sorgularının ardından adli işlem yapılırken, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.