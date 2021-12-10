Bozcaada ve Gökçeada seferlerine 'fırtına' engeli (2)

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SEFERLER YARIN DA İPTAL

Kuzey Ege Denizi'nde lodos nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine bugün yapılamayan feribot seferlerinin, fırtınanın etkisini sürdürmesi beklendiği gerekçesiyle yarın için de iptal edildiği duyuruldu.Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ

2021-12-10 16:17:50



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