Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri iptal edildi

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine bugün yapılması planlanan feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firmasından yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege Denizi'ndeki lodos nedeniyle bugün Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri iptal edildi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ
2021-12-11 09:28:25
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