Gökçeada´da rahatsızlanan kişi helikopterle Çanakkale´ye sevk edildi

ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´nin Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan bir kişi, Deniz Kuvvetleri´ne ait helikopterle Çanakkale´ye sevk edilerek, tedavi altına alındı.
Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan bir kişi Deniz Kuvvetleri´nin helikopteriyle Çanakkale´ye getirildi. Rahatsızlanan hasta burada durumun bildirilmesi üzerine Deniz Kuvvetlerine ait helikopterle hastaneye götürüldü. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı şu ifadelere yer verdi:
"Her zaman asil milletimizin emrindeyiz! Gökçeada´da yaşayan ve acil sağlık müdahalesine ihtiyacı olduğu bildirilen bir vatandaşımız, Deniz Kuvvetlerimize ait helikopter ile Çanakkale´ye tahliye edildi." DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Gökçeada ÇANAKKALE, (DHA)
2021-12-12 21:56:25
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