Gökçeada ve Bozcaada’ya bazı feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale’de, Bozcaada ve Gökçeada’ya bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., bugün Kuzey Ege’deki hava muhalefeti sebebiyle KabatepeGökçeada ile GeyikliBozcaada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
GESTAŞ’tan yapılan açıklamada, "Bugün, KabatepeGökçeada hattında, Kabatepe’den saat 05.00 ve 09.00, Gökçeada’dan ise saat 07.00 seferleri yapılacaktır. Gün içerisindeki diğer tarifeli seferler olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir. GeyikliBozcaada hattında, Bozcaada’dan saat 10.00, 14.00 ve 15.30, Geyikli’den ise saat 11.00 ve 15.00 seferleri yapılacaktır. Bozcaada’dan saat 18:00 ve Geyikli’den saat 19:00 seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.