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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

1915 Çanakkale Köprüsü TBMM gündeminde

İHA

1915 Çanakkale Köprüsü TBMM gündeminde

AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, TBMM Genel Kurulunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün 2022 yılı bütçesi üzerine konuşma yaptı. İskenderoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü hakkında bilgiler verdi.
Mecliste devam eden bütçe görüşmelerinde, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 2022 yılı bütçesi üzerine AK Parti grubu adına söz alan Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, 19 yılda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Cumhuriyetin ilk yıllarında, ekonominin temeli olarak üretime, üretimin ekonomiye kazandırılması için de ulaşıma önem verildiğini hatırlatan İskenderoğlu, “Üretimin değer kazanabilmesi, ekonomiye kazandırılması ancak ulaşımla mümkündür. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ‘yol medeniyettir’ dedik ve iktidarlarımız süresince ekonominin temeli olarak ulaşım alt yapısına önem verdik. 2003 öncesi, 6 bin 101 km. uzunluğundaki bölünmüş yol ağı 6 ili birbirine bağlarken 22 bin 372 kilometre yol yaparak bölünmüş yol ağımızı 28 bin 473 kilometreye ulaştırdık, 77 ilimizin birbirine bağlantısını sağladık. 2003 öncesi 1.714 kilometre olan otoyol ağımızı son 19 yılda yapılan otoyollarla 3 bin 532 kilometreye ulaştırdık. Yine 2003 öncesi Yıllık ortalama 7 bin kilometre asfalt çalışmaları ve onarım yapılmakta iken 2003 2020 yılları arasında yıllık ortalama 14 bin kilometre asfalt çalışması yapılmıştır. 20032021 yılları arasında 408 kilometre uzunluğunda 3 bin 598 köprünün yapımını tamamlanmış, 1209 köprü onarılmış, 395 adet tarihi köprüyü ise restore edilerek tarihi değerlerimiz korunmuştur. Yine güvenli ve hızlı ulaşımda önemli yer tutan tünel geçişlerinin yapımına da ağırlık vererek, Son 19 yılda yapılan 375 tünelle birlikte bugün itibariyle tüm yollarımızda 458 tünel hizmet vermektedir” dedi.
Ulaşım yatırımlarının ekonomik katma değer olarak geri döndüğünü de vurgulayan İskenderoğlu, “Ülkemiz ekonomisi için yapılan bu yatırımlardan en önemlilerinden birisi de tamamlanma aşamasında olan MalkaraÇanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsüdür. Bağlantı yollarıyla birlikte 101 kilometre uzunluğundaki bu projenin bizi en çok heyecanlandıran kısmı 1915 Çanakkale Köprüsüdür. Boğazın gerdanlığı, Bölgenin yarım asırlık hayali olan, birçok sembolik anlam da yükleyerek hayata geçirmek, çok şükür ki bizlere nasip olmuştur. Köprümüzün; iki kule arası orta açıklığı 2.023 metre ve yaklaşım Viyadükleriyle toplam uzunluğu 4.608 metredir. Bölgemizde köprümüzle birlikte devam eden yatırımları göz önüne aldığınızda, asrın projesinin ne kadar kıymetli olduğunu göreceksiniz. Örneğin; Ezine İlçemizde kurulan Gıda OSB, Bayramiç ilçemizde planlanan Hayvancılık OSB. Çan ilçemizde planlanan Lojistik OSB, Ayvacık İlçemizde planlanan Sera OSB gibi yatırımlar, projenin bölge için çok önemli hale gelmesine neden olacak. Hazır olan alt yapı sayesinde, dünya markası Ezine peynirimiz, pazarlarda ısrarla aradığınız Çanakkale ve Eceabat domatesimiz, Biga’mızın eti, Yenice’mizin kapya biberi, Gelibolu’muzun balığı, eşsiz tadı ve aromasıyla hayranı olduğunuz Bayramiç beyazımız, Lapseki kirazımız, şeftalimiz, Ayvacık ve Geyikli zeytinyağımız tüm ülkemize hatta yurt dışı pazarına daha hızlı daha taze ulaşacak. Asos’tan, Troya’ya, Parion’dan, Mydos’a tarihte dünya mirası olan kültür varlıklarımızı görmeye gelecek misafirlerimiz artık ‘gemi çalışıyor mu?’ diye bir sorun yaşamadan gelecekler ve turizm için bir kazanç olacaktır. Önem ve özelliklerini bir çok kez detaylıca anlatmamıza rağmen, 1915 Çanakkale Köprüsünü hala dar bir vizyonla değerlendirmek isteyenlere de, Lapseki İlçemizde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın ve Lapseki Belediyemizin birlikte sürdürdüğü millet bahçesinin yapımı tamamlandığında, Hayal dahi edemediklerini nasıl gerçeğe dönüştürdüğümüzü, tüm engellemelere rağmen nasıl devasa eserler ürettiğimizi, görmezden gelseniz de ‘dünyanın en iyi işini bile yapsanız biz yine olumsuz bakarız’ diyenlerden olsanız da, belki bir kahvenin kırk yıl hatırı olur sözünü unutmayarak, bir kahve eşliğinde eserin güzelliğini ve işleyişini görmeye davet ediyoruz. Bilinmeli ki; Çanakkale destanını yazan bu milletin gerektiğinde her bir ferdi, köprüyü ayakta tutan sütunlar gibi dimdik durarak aslan Mehmetçik olur, vücutlarını düşmana siper eder ve vatanın, milletin, yerli ve milli duruşun en güzel örneğini sergilerler” diye konuştu.
Gün boyu devam eden görüşmelerin ardından Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı 2022 yılı bütçesi ve 2022 yılı kesin hesap kanunu TBMM’de kabul edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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