Kaymakam Göktaş’tan kamu kurum ve kuruluşlarına denetim

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Çanakkale’nin Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, ilçede bulunan kamu kurum ve kuruluşlarını denetliyor.

Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar ile birlikte 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 31/Ç maddesine istinaden yapılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının teftişi kapsamında Yenice Belediyesi Zabıta Amirliği ve İtfaiye Amirliğini denetledi. Yapılan iş ve işlemler hakkında bilgi alan Kaymakam Göktaş, personele çalışmalarında başarılar diledi.

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