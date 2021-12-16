Koynetyner gemisi, Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaptı

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ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Boğazı'nda Palau Cumhuriyeti bayraklı konteyner gemisi 'Jaohar Livia', makine arızası yaptı. Arızanın giderilmesinin ardından gemi, boğaz geçişini tamamladı.

Yunanistan'ın Volos Limanı'ndan Rusya'nın Novorossiysk Limanı'na giden 117 metre uzunluğundaki 5 bin 522 grostonluk Palau Cumhuriyeti bayraklı 'Jaohar Livia' konteyner gemisi, Lapseki önlerine geldiğinde makine arızası yaptı. Gemi kaptanı durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü´ne (VTS) bildirdi. Kıyı Emniyet Müdürlüğüne ait 'Kurtarma-4' römorkörü geminin bulunduğu bölgeye sevk edildi.

Gemi, makine arızalarının gidermesinin ardından römorkör eşliğinde boğaz geçişini tamamladı.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2021-12-16 09:07:53



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