Çanakkale'de Dumanlı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı

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Orhan AKTUĞ/ LAPSEKİ (Çanakkale)ÇANAKKALE'de Lapseki ilçesinin en yüksek yeri konumundaki Dumanlı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.

Lapseki ilçesinde hava sıcaklığı sıfır dereceye kadar düştü. Lapseki'nin en yüksek yeri olan 650 rakımlı Dumanlı Dağı'nda gece yarısı başlayan kar yağışı gün boyu etkili oldu. Dumanlı Dağı beyaza büründü. 20 santimetre kar kalınlığına ulaşan yollarda buzlanma oluştu. Bazı vatandaşlar, kar yağışı için dağa çıktı. Yetkililer, kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları olmadığını belirtti.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Lapseki Orhan AKTUĞ

2021-12-16 17:44:35



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