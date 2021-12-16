Kıbrıs Gazisi Gelibolu'da toprağa verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kıbrıs Gazisi Gelibolu'da toprağa verildi

DHA

Kıbrıs Gazisi Gelibolu'da toprağa verildi


Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Mustafa Doğruok (68), düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Gelibolu ilçesinin Yazıcızade Mahallesi'nde oturan 2 çocuk babası Kıbrıs Gazisi Mustafa Doğruok, rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Gazi Doğruak için Gazi Süleyman Paşa Camii'nde askeri tören düzenlendi. Törene; Vali İlhami Aktaş, Kaymakam Bekir Abacı, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız ve Belediye Başkanı Mustafa Özacar ile vatandaşlar katıldı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kıbrıs Gazisi Doğruok, Alaattin Kalfa Mezarlığı'da defnedildi  DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Gelibolu Doğan ZELOVA
2021-12-16 20:40:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kıbrıs Gazisi Gelibolu'da toprağa verildi
YEREL HABERLER Kıbrıs Gazisi Gelibolu'da toprağa verildi
Çanakkale'de Dumanlı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı
YEREL HABERLER Çanakkale'de Dumanlı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı
Çanakkale’de Covid-19’a yenik düşen Seher ebe için tören düzenlendi
YEREL HABERLER Çanakkale’de Covid-19’a yenik düşen Seher ebe için ...
Koynetyner gemisi, Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaptı
YEREL HABERLER Koynetyner gemisi, Çanakkale Boğazı'nda makine ...
Çanakkale'de aşı yaptırmayan ve Covid-19'a yakalanan ebe hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Çanakkale'de aşı yaptırmayan ve Covid-19'a yakalanan ...
Kazdağları'nın yüksekleri beyaza büründü Kazdağları'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER Kazdağları'nın yüksekleri beyaza ...
Korona virüs artışında Çanakkale zirve yaptı
YEREL HABERLER Korona virüs artışında Çanakkale zirve yaptı
Bozcaada seferlerine fırtına engeli
YEREL HABERLER Bozcaada seferlerine fırtına engeli
Biga'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi; seraları sular altında bıraktı
YEREL HABERLER Biga'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi; ...
Biga'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi; seraları sular altında bıraktı
YEREL HABERLER Biga'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi; ...
Biga'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi; seraları sular altında bıraktı
YEREL HABERLER Biga'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi; ...
Biga'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi; seraları sular altında bıraktı
YEREL HABERLER Biga'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi; ...
Biga'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi; seraları sular altında bıraktı
YEREL HABERLER Biga'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi; ...
Biga Belediyesi ekiplerinden kuvvetli yağışa anında müdahale
YEREL HABERLER Biga Belediyesi ekiplerinden kuvvetli yağışa anında ...
Çanakkale’de şiddetli yağış sebebiyle seraları su bastı
YEREL HABERLER Çanakkale’de şiddetli yağış sebebiyle seraları su ...
Kaymakam Göktaş’tan kamu kurum ve kuruluşlarına denetim
YEREL HABERLER Kaymakam Göktaş’tan kamu kurum ve kuruluşlarına ...
Gökçeada ve Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi (2)
YEREL HABERLER Gökçeada ve Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal ...
1915 Çanakkale Köprüsü TBMM gündeminde
YEREL HABERLER 1915 Çanakkale Köprüsü TBMM gündeminde
Çanakkale'de Kasım ayında bin 459 konut satıldı
YEREL HABERLER Çanakkale'de Kasım ayında bin 459 konut satıldı
Gökçeada ve Bozcaada’ya bazı feribot seferleri iptal edildi
YEREL HABERLER Gökçeada ve Bozcaada’ya bazı feribot seferleri iptal ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.