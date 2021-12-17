Biga Belediyesi’nden yerli malı bilinci

Biga Belediyesi Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında Biga merkezindeki anasınıfı, ilkokul ve ortaokullara 10 ton elma dağıttı.

Biga Belediyesi, tüm yurtta olduğu gibi Biga’da da çeşitli etkinliklerle kutlanan 1218 Aralık Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası çerçevesinde ilçe merkezindeki 8 bin 50 anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencisine elma dağıttı.

Yerli Malı Haftası olarak bilinen Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleşen etkinliğe Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan da katıldı. Dumlupınar Ortaokulu, Sakarya İlkokulu ve Fatih İlkokulu’nda öğrencileri ziyaret eden Başkan Erdoğan, öğrencilerin Yerli Malı Haftası’nı kutlayarak elma ikram etti. Öğretmenler ve okul yönetimi öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Erdoğan’a teşekkür ederek, haftaya özel yapılan etkinlikleri anlattı.

Yerli Malı Haftasının önemine değinen Başkan Erdoğan, “Biga Belediyesi olarak Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla ilçe merkezimizdeki tüm anaokulu, ilkokul ve ortaokullarımızda toplamda 10 ton elma dağıtımı gerçekleştirdik. Yerli üretim elmaları öğrencilerimizle paylaşarak, yerli tüketim bilincinin küçük yaşlarda edinilmesi konusunda farkındalık yaratmaya çalıştık. Çünkü hepimizin bildiği gibi çocuklarımız ve gençlerimiz bizim geleceğimizin teminatıdır ve ağaç yaşken eğilir. Yerli malı üretilmesiyle ve kullanılmasıyla da toplumsal tutum bilinci oluşur. Yerli malı yurdun malı, herkes onu kullanmalı sözü küçük yaşlardan itibaren her bireyin benimsemesi gereken çok güzel bir sözdür. Ayrıca güzel ülkemizin yerli ve milli anlamda attığı her adım bu haftamızın önemini ortaya koymaktadır. Bizim olana, yerli olana, milli olana yönelmeli, onu hem üretmeli hem de tüketmeliyiz” dedi.

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