Kış şartlarında kapalı alanlarda kalmak Covid-19 riskini arttırıyor Covid-19 artışında zirve yapan Çanakkale için gündemde henüz ek tedbirler yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın geçtiğimiz gün yaptığı açıklama sonrası korona virüs (Covid19) vaka sayısında birinci olan Çanakkale’de ekipler, sahada çalışmaya devam ediyor. Risklerin arttığı bölgelere müdahale ettiklerini belirten İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk, “Son dönemde vaka sayılarımız arttı. Bunu kış şartlarında daha fazla kapalı alanda kalınması ve okulların açılmasına bağlayabiliriz ama yine de önümüzde mücadele etmek için çok daha fazla yol var. Herkesi desteğe bekliyorum” dedi.

Çanakkale'de 27 Kasım3 Aralık arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid19 vaka sayısı haftalık insidans haritasına göre, 472,53 olarak açıklandı. Bir önceki haftaya göre, yüzde 92,32’lik bir artış gösteren Çanakkale vaka sayısı en çok artan 10 ilin arasından birinci oldu.

Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, “27 Kasım3 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Eskişehir, Artvin, Sinop, Denizli, Giresun, Gümüşhane” ifadelerine yer vermişti.



“Çanakkale halkını aşıya olmaya davet ediyorum”

İllere göre her 100 bin kişide korona virüs vaka oranını gösteren haftalık insidans haritasında büyük bir artış gösteren ve birinci olan Çanakkale halkını aşıya davet eden İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk, “Bildiğiniz gibi yaklaşık 2 yıldır Covid19 pandemisi ile uğraşıyoruz. Tüm sağlık çalışanları ve halkımız olarak herkesin sıkıldığının farkındayız ama bu dalgalanmayla süren ve önlemleri arttırırsak azalan bir hastalık. Ben Çanakkale halkından; sosyal önlemleri arttırmalarını, maske, mesafe, temizlik önlemlerine daha fazla dikkat etmelerini ve aşıya yönelmelerini istiyorum. Hastalığın nasıl bulaşacağı belli. Tedavi ya da kurtulmanın tek yolu da bulaşmasını önlemek veya aşı olmak. Ben Çanakkale halkını tekrar aşı olmaya davet ediyorum” dedi.



“Kış aylarında daha fazla kapalı alanda kalınmasına da bağlayabiliriz”

Kış aylarının gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte vatandaşların daha fazla kapalı alanda kaldığına dikkat çeken Baştürk, “Son dönemde vaka sayılarımız arttı. Bunu kış şartlarında daha fazla kapalı alanda kalınması ve okulların açılmasına bağlayabiliriz ama yine de önümüzde mücadele etmek için çok daha fazla yol var. Herkesi desteğe bekliyorum. Şu an ek tedbir düşünmüyoruz. Risklerin arttığı yerlere müdahale ediyoruz, ekiplerimiz sahada çalışmaya devam ediyor. Tüm devlet kurumları ve özel sektör çalışanları olarak iş birliği içerisindeyiz. Halkımızdan da destek bekliyoruz. Yoğun bakım doluluk oranlarına göre hastanemiz şu an için yeterli kapasitede, panik yapacak bir durum yok. Tekrar tüm halkımızın desteklerini bekliyorum. Mücadeleyi hep birlikte yaparsak başarılı olacağız” diye konuştu.

