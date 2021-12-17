ABD savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Burak GEZENMustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen, ABD Donanması'na ait 'USS Arleigh Burke' adlı savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Marmara Denizi'nden saat 15.50'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, ABD Donanması'na ait, DDG 51 borda numaralı ve 155 metre uzunluğundaki savaş gemisi 'USS Arleigh Burke', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 17.15'te Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ
2021-12-17 17:37:00
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