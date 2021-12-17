Sarıçay'daki araştırmada metaller tespit edildi (2)



ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN 'SARIÇAY' AÇIKLAMASI

Çanakkale'yi ikiye bölen ve Atikhisar Barajı'ndan gelen suyun denize deşarjını sağlayan Sarıçay'da yapılan araştırmada, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Evren Erginal'ın, metal tespit edildi açıklamasına ilişkin, Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bekir Çelen, yazılı açıklama yaptı. Çelen, "Marmara Denizi müsilaj ile mücadele kapsamında yapılan denetimlerde Sarıçay bölgesinde denetimler yapılarak, anlık atıksu numuneleri alınmış ve alınan numunelere ait analiz sonuçlarının mevzuat sınır değerlerine 'uygun olduğu' görülmüştür" dedi.

Çelen tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeleri yer verildi:

"İlimiz, Merkez İlçesinden geçerek Çanakkale Boğazı´na dökülen Sarıçay´ın dip çökellerinde ağır ve zehirli metal saptandığına dair basında yer alan haberlere istinaden basına ve kamuoyuna açıklama yapılması uygun görülmüştür. İlimizde mevsimsel şartların değişimi sonucunda yağışların artmasıyla tekrarlayan bir sorun haline gelen Sarıçay´daki olası kirliliğin sebeplerinin araştırılması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz teknik personelince 2019 yılından itibaren farklı dönemlerde inceleme ve denetim çalışmaları yapılmıştır. Bu kapsamda yapılan çalışmalara göre; Marmara Denizi müsilaj ile mücadele kapsamında yapılan denetimlerde Sarıçay bölgesinde denetimler yapılarak, anlık atıksu numuneleri alınmış ve alınan numunelere ait analiz sonuçlarının mevzuat sınır değerlerine "uygun olduğu" görülmüştür. Atikhisar Barajı su toplama havzasındaki kısa ve mutlak koruma alanlarında herhangi bir madencilik faaliyeti bulunmamaktadır. Uzun mesafeli alanda ise hali hazırda faaliyet gösteren metalik maden ocağı bulunmamaktadır. İl Müdürlüğümüz görev ve yetkileri kapsamında 2019, 2020, 2021 yıllarında birçok defa Sarıçay konusunda ilgili kurum ve kuruluşlar ile çeşitli çalışmalar yapmıştır. Sarıçay´daki olası kirliliğin çözümü için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz, basına konu olan çalışma hakkında bilgi edinerek, sorunun çözümü yolunda daha etkin sonuçlar elde etmek üzere gerekli çalışmaları sürdürmeye devam etmektedir."DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2021-12-17 22:16:00



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